Ue: Donohoe, si vedono primi segni economici incoraggianti

- Si vedono i primi segni incoraggianti in termini economici: lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in conferenza stampa dopo la riunione dei ministri delle Finanze della zona euro. Donohoe ha aggiornato i ministri dell'area euro del lavoro che ha svolto incontrando i capi di governo e di Stato e della sua partecipazione a vari incontri internazionali. Donohoe ha spiegato che si vede "ottimismo per i mesi a venire" per quanto riguarda il sostegno alle società nella ripresa economica. "La vaccinazione sta accelerando, vediamo già qualche segno incoraggiante in termini economici", ha aggiunto sottolineando che "la crescita dovrebbe aumentare", ma "non dobbiamo sottovalutare la sfida che abbiamo" perché "la crisi non ha avuto precedenti", così come "la risposta che è stata senza precedenti". Per questo, "noi continuiamo ad affrontare gli effetti socio economici della pandemia" e "il sostegno che stiamo rendendo disponibile aumenta". Infatti, "i ministri hanno chiesto ulteriore supporto e questo è stato annunciato di recente in Germania, Spagna e Italia", ha continuato. (Beb)