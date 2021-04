Milano: città metropolitana ha presentato ai comuni convenzione Seav per promuovere accesso a fondi europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trezzano Sul Naviglio, Ossona, Buccinasco, Bareggio, Bollate, Novate Milanese, Cernusco sul Naviglio, Truccazzano, Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana (Unione dei Comuni Adda Martesana), Pioltello, San Giuliano milanese, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Cassano d'Adda, Cerro Maggiore, sono stati alcuni comuni coinvolti. Già da quest'anno si sono visti i primi frutti di tale lavoro; infatti, alcuni funzionari pubblici stanno partecipando al percorso di management di progetti europei nel campo del New Green Deal Europeo e dei suoi ambiti di applicazione e a maggio partirà un secondo tavolo di europrogettazione sul tema della digitalizzazione sempre aperto a tutti i comuni del territorio interessati. Nei prossimi mesi la Città metropolitana sarà sempre più impegnata a fornire un supporto ancora più deciso alle amministrazioni locali che spesso manifestano "fatica" a gestire progetti e iniziative su vari temi e a diffondere informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione europea in termini di finanziamenti e reti di partenariato. "Le parole chiave per poter giocare da protagonisti questa partita in ambito europeo sono: sostenibilità, efficacia e partecipazione si legge in una nota di città metropolitana - Ed è partendo da questo presupposto che in ambito europeo si è avviata una collaborazione con oltre 20 metropoli europee che ha portato alla redazione di un position paper consegnato ufficialmente lo scorso dicembre alla Commissaria Europea alla Politica di coesione, Elisa Ferreira, contenente la richiesta di "vigilare" sul reale coinvolgimento delle autorità urbane e metropolitane nel processo di destinazione e gestione dei fondi europei ordinari e straordinari del NEXT Generation EU da parte degli Stati membri". (Com)