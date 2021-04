Recovery: Messina (Intesa Sanpaolo), indispensabile per crescita e ridurre disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se utilizzati correttamente, i fondi del Next Generation Eu ci consentiranno di accelerare la crescita, fattore indispensabile per ridurre le disuguaglianze. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un’intervista rilasciata alla webtv interna del Gruppo all’indomani del completamento dell’integrazione di Ubi Banca. “La forza del nostro Paese, nonostante un punto di debolezza rappresentato dal debito pubblico, si basa su elementi oggettivi: un ammontare di risparmio che supera i dieci trilioni, aziende fortemente legate all’export, la capacità e il talento delle persone”, ha detto, ribadendo il suo impegno affinché le nuove tecnologie vengano utilizzate come fattore abilitante per tenere le persone dentro l’azienda. “Sono utilissime in condizioni di emergenza ma la nostra vita è fatta di relazioni, parlarsi guardandosi negli occhi, interazioni con i clienti: il video deve essere uno strumento, ma non il fine attraverso il quale andiamo a disegnare la banca del futuro”, ha concluso. (Rin)