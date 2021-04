Turchia: le nuove mosse in politica estera scontentano sia Russia che Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due importanti svolte recenti sembrano indicare un nuovo corso nella politica estera della Turchia: il consolidamento dell’asse nord-sud con l’Ucraina, che suscita i malumori della Russia, e l’avvio di negoziati per la normalizzazione dei rapporti con l’Egitto, Paese con cui le relazioni sono rimaste congelate fin dalla caduta del governo egiziano di Mohammed Morsi, nel 2011. Il disgelo con l’Egitto si colloca nel teso contesto del Mediterraneo orientale, ed è legato allo scambio e allo sfruttamento di risorse energetiche, soprattutto gas naturale. L'avvicinamento all’Ucraina, che ha cominciato a usare i droni di produzione turca Bayraktar nel Donbass, sembra invece mirare a contrastare strategicamente l’espansione di Mosca nel Mar Nero. Le tensioni con la Russia sono acuite ulteriormente dalle mosse di Ankara nel Bosforo, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan si prepara a far scavare un canale, parallelo allo stretto di Istanbul e sottratto alla Convenzione di Montreux del 1936 – che regola il passaggio di navi da guerra presso Mar di Marmara, Bosforo e Dardanelli – e in quanto tale potenzialmente in grado di facilitare una “militarizzazione” dell’area. (segue) (Tua)