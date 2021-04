Turchia: le nuove mosse in politica estera scontentano sia Russia che Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che Ankara non scelga la Russia come partner privilegiato in un momento di freddezza nei rapporti con gli Stati Uniti, alleati Nato, e di difficoltà e tensioni con i partner europei, tra cui l’Italia, non è inspiegabile: bisogna tenere conto infatti delle direttrici principali della politica estera turca, volta, negli ultimi anni, alla creazione di una sfera di influenza autonoma tra Europa e Asia. In questo contesto, durante i quasi 20 anni di governo ininterrotto del partito Giustizia e sviluppo (Akp) di Erdogan, Ankara ha cercato di consolidare la sua egemonia in più direzioni: nel bacino del Mediterraneo (orientale e meridionale), in Siria, in Iraq, nel Mar Nero, nei Balcani, nel Caucaso e in Asia centrale, dove fa “sponda” con il blocco dei Paesi del Consiglio turco, comprendente lo stretto alleato Azerbaigian. Nel fare ciò la Turchia mantiene un atteggiamento sostanzialmente ambiguo nei confronti delle potenze circostanti, con cui non può fare a meno di interagire – soprattutto dal punto di vista commerciale – ma con le quali resta fondamentalmente in competizione. Tale ambiguità è evidente soprattutto nei rapporti intrattenuti con l’Unione europea (Ue), la cui complessità va oltre il recente incidente di protocollo con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma si manifesta chiaramente anche nelle relazioni con gli alleati della Nato e con la stessa Russia. (segue) (Tua)