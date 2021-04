Turchia: le nuove mosse in politica estera scontentano sia Russia che Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente turco è inoltre accusato dall’opposizione, e da diversi analisti, di aver prosciugato le riserve valutarie della Banca centrale turca, portandole addirittura a livelli negativi. Il principale partito di opposizione, il kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), accusa in particolare l’ex ministro del Tesoro e delle Finanze e genero di Erdogan, Berat Albayrak, di aver svenduto fino a 128 miliardi di dollari in riserve della Banca centrale mediante transazioni “clandestine” condotte tramite il Tesoro o banche pubbliche a partire dal 2019. “Dove sono i 128 miliardi di dollari?”, recita uno slogan diffuso in queste settimane dall’opposizione nel Paese. Secondo l’economista turco Mustafa Sonmez, al 15 febbraio il valore dichiarato delle riserve della Banca ammontava effettivamente a 95 miliardi di dollari. Di questo totale lordo circa 82 miliardi, l’85 per cento della somma, proverrebbe da valuta estera che le banche depositano presso la Banca per obblighi legali, ma le riserve nette sarebbero di gran lunga inferiori (circa 13,4 miliardi di dollari). La Banca centrale secondo Sonmez è inoltre gravata da passività per 58 miliardi di dollari, registrate non nel bilancio ma in un’altra rubrica contabile: in definitiva, dunque, la Banca centrale turca non avrebbe riserve reali ma un saldo negativo di 45 miliardi di dollari. (segue) (Tua)