Turchia: le nuove mosse in politica estera scontentano sia Russia che Stati Uniti (5)

- La politica estera di Ankara è inoltre spesso influenzata dai dossier interni, come dimostrano i diversi incidenti diplomatici causati negli ultimi mesi dalla ricerca di consenso di un leader, Erdogan, impegnato ad assecondare le richieste di alleati minoritari come l’ultraconservatore Partito del movimento nazionalista (Mhp), di Devlet Bahceli. In questo quadro, se le incostanze della politica turca dovessero complicare i rapporti con partner economici e commerciali storici in Occidente, Ankara potrebbe cercare ulteriore sostegno economico in Medio ed Estremo Oriente. Il Qatar, alleato storico e sponsor della Fratellanza musulmana, ha già aumentato significativamente i propri investimenti in strutture e infrastrutture turche, acquisendo fra l’altro – lo scorso novembre 2020 - il 10 per cento della Borsa di Istanbul. D’altra parte è dalla Cina, partner commerciale importante con cui esistono dissapori storici, legati in particolare alla situazione della minoranza turcofona degli uiguri, che la Turchia ha acquistato la maggioranza dei vaccini contro il Covid-19 attualmente somministrati nel Paese. (Tua)