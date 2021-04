Roma: circolo ricreativo aperto nonostante divieti, 24 multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso sabato, gli agenti del commissariato Flaminio, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un circolo ricreativo della zona, dal quale è emerso che, nonostante il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14.01.2021 abbia stabilito che tutte le attività ricreative sono sospese, il circolo privato è stato trovato aperto e all'interno sono state trovate 25 persone intente a consumare e ad intrattenersi con giochi di società, non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l 'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al termine del controllo, è stato elevato verbale di accertamento di violazione amministrativa nei confronti del presidente del circolo ricreativo, in quanto non ha provveduto a sospendere le attività come stabilito dal dpcm del 02.03.2021, con chiusura provvisoria nel termine di 5 giorni. Una persona di nazionalità peruviana con precedenti di polizia, il cui ultimo permesso di soggiorno è stato rilasciato nel 2007, è stato accompagnato presso il Gabinetto interregionale di polizia scientifica per i dovuti accertamenti. Le altre 24 persone sono state tutte sanzionate, per la violazione delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. (Rer)