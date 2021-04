Infrastrutture: Terzi su tangenziale Tirano (So), importante passo in avanti verso realizzazione dell'opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intesa relativa agli espropri è un importante passo in avanti verso la realizzazione di un'opera cruciale, che andrà a risolvere un nodo viabilistico particolarmente critico. Ringrazio il collega Massimo Sertori e tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa iniziativa: l'ascolto del territorio, il dialogo e il lavoro di squadra tra i soggetti coinvolti ha determinato un risultato concreto. La Tangenziale di Tirano è fondamentale per proseguire con l'efficientamento della viabilità sull'asse della Valtellina, anche in ottica Olimpiadi 2026". Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in relazione alla sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti tra Anas ed i soggetti espropriati nell'ambito delle acquisizioni immobiliari necessarie alla realizzazione della Variante di Tirano della Strada Statale 38 'dello Stelvio'. Il valore degli espropri è di circa 9 milioni di euro. (Com)