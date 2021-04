Cina: 82 persone premiate per contributo alla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno premiato 82 persone per i loro contributi alla sicurezza del Paese. Lo riferisce oggi il "Quotidiano del popolo". Queste persone hanno inviato segnalazioni tramite i centralini appositi o siti web ufficiali, aiutando gli organi di sicurezza nazionale a prevenire, fermare e combattere tutti i tipi di atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. I premi rientrano tra le attività della Giornata cinese dell'educazione alla sicurezza nazionale, che si è celebrata ieri, 15 aprile, per la prima volta. È il terzo anno consecutivo, tuttavia, che vengono assegnati riconoscimenti a individui, tra cui funzionari governativi, dipendenti di imprese, studenti universitari e agricoltori, ritenuti meritevoli per il contributo alla sicurezza nazionale. (Cip)