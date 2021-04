Russia: Cremlino, riduzione tensione nel Donbass non è motivo per abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diminuzione del numero di violazioni del cessate il fuoco nell'Ucraina sudorientale non costituisce ancora un motivo per allentare l'attenzione da parte russa. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Ci sono effettivamente meno segnalazioni di violazioni del regime di cessate il fuoco", ha affermato Peskov. "Ma finora, probabilmente non c'è motivo per rilassarsi completamente e smettere di monitorare la situazione sulla linea di contatto in il modo più attento", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. (Rum)