Ambiente: a Formia con progetto Lazio “Ossigeno” 460 alberi per 4 boschi didattici

La Regione Lazio ha approvato le graduatorie del progetto "Ossigeno" relativo alle manifestazioni di interesse pervenute per la piantumazione di nuovi alberi e arbusti sul territorio regionale. Tra i cento progetti ammessi e finanziati, il progetto "A Scuola dall'Albero" del Comune di Formia si è classificato al secondo posto Regionale, preceduto esclusivamente dal C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Montelibretti, con il punteggio di 59,10 punti: tale risultato, pari quasi al doppio del punteggio assegnato a molti comuni anche limitrofi, è indice di quanto il progetto sia stato elaborato nei minimi particolari e curato in diverse articolazioni. "Un progetto, concepito, voluto e strutturato nelle sue peculiarità dall'assessorato all'Ambiente dell'amministrazione di Formia, che assume particolare interesse per diversi motivi", si legge in una nota del movimento politivo "Un'altra città". Preliminarmente verranno piantati a cura e spesa della Regione Lazio ben 460 alberi di differenti specie con indubbio vantaggio in termini di produzione di Ossigeno e salubrità dell'aria.