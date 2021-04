Ambiente: a Formia con progetto Lazio “Ossigeno” 460 alberi per 4 boschi didattici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno piantati in quattro differenti aree della città in prossimità o anche all'interno di altrettanti plessi scolastici (tre scuole dell'infanzia - Via Cassio, San Pietro e Penitro - e l'asilo nido Comunale) a disposizione degli stessi e di tutti i bambini della città. Le aree di piantumazione versano attualmente in uno stato di totale abbandono (le aree di Via Cassio, San Pietro e dell'asilo nido comunale) o sono prive di adeguate alberature (l'area della scuola dell'Infanzia "Nuovo Arcobaleno" di Penitro) che ne limitano non solo l'attività sia didattica ma anche qualsiasi possibilità sia ludico sia ricreativa per la cittadinanza. La piantumazione dell'essenze arboree, consente: in ben tre casi su quattro (Scuola dell'Infanzia di "Via Cassio", della Scuola dell'Infanzia "San Pietro" e Asilo nido "Allegri Monelli") di avere uno schermo ai rumori provenienti dalla finitima linea ferroviaria (Roma/Napoli) che attraversa l'intera città di Formia in via longitudinale. Nel caso dell'Asilo Nido "Allegri Monelli" addirittura la strada ferrata corre ad una distanza di circa 40 metri e lo schermo naturale costituirà un encomiabile limite all'inquinamento acustico per l'asilo nido e per le limitrofe abitazioni; nell'altro caso (Scuola dell'Infanzia "Nuovo Arcobaleno") la piantumazione si pone ad argine della sottoposizione della struttura al superiore piano strada limitandone le emissioni sia sonore che ambientali (gas; polveri normali e sottili; ecc.). (segue) (Com)