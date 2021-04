Ambiente: a Formia con progetto Lazio “Ossigeno” 460 alberi per 4 boschi didattici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma elemento distintivo del progetto - particolarmente apprezzato dalla Commissione valutatrice - è il progetto didattico da svilupparsi unitamente e contestualmente alle Direzioni Didattiche dei tre Istituti Comprensivi presenti sul territorio cittadino: quello della scuola nel bosco", spiega la nota. "L'esperienza della 'scuola nel bosco' prevede una attività educativa caratterizzata dal diretto contatto con la natura, coniuga l'elemento didattico con la possibilità del bambino di muoversi liberamente in Natura, di sviluppare la propria fantasia giocando con elementi naturali, di radicare già da piccoli una sensibilizzazione all'ambiente, formare il futuro giovane cittadino nella cura e nel rispetto dell'ambiente". Il progetto - già sottoposto ai Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi della città - è stato studiato e strutturato con la particolare attenzione di coinvolgere la comunità, partendo dai bambini e dalle loro famiglie in un percorso didattico che, nel permettere un'esperienza differente (muoversi liberamente in natura, utilizzare materiali ed oggetti -radici, terra, bastoni, acqua, foglie - per costruire semplici giocattoli), possa agevolare un contatto diretto con la Natura e, in prospettiva, radicare, sin dalla tenera età, il senso del rispetto per la stessa quale luogo in cui si gioca e si viene ospitati. (Com)