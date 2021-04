Scuola: ministero e Rai insieme verso esami di Stato, in Tv lezioni per Maturità 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà dedicata agli esami di Stato 2021 anche la programmazione del venerdì di maestri, in onda dal 7 maggio al 25 giugno - alle 15.30 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia - sempre in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. Al centro della conversazione principale di ogni puntata, condotta da Edoardo Camurri, ci saranno le studentesse e gli studenti che racconteranno, in collegamento da casa, gli argomenti dei loro elaborati per farli diventare oggetto di ragionamento insieme a una "maestra" o un "maestro" in studio. L'offerta di Rai Cultura per la Maturità 2021 sarà completata da un percorso online sul portale di Rai Scuola (www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita) dove sarà possibile trovare tutti i materiali dedicati all'esame. "Maturità. Lezioni e approfondimenti per l'esame di Stato", in particolare, è il percorso didattico costruito con lezioni tenute da insegnanti, docenti universitari, accademici e divulgatori per tutte le studentesse e gli studenti che stanno per affrontare questa prova. Con l'ausilio di programmi televisivi dedicati e approfondimenti divisi per discipline, su www.raiscuola.rai.it, i maturandi e i loro docenti potranno trovare materiale audiovisivo sui protagonisti della Letteratura italiana e straniera, sulla Storia dell'arte, la Storia contemporanea, le Lingue classiche, le Lingue straniere, la Filosofia e il Debate, le Scienze sociali, l'Economia e il Diritto, la Musica e la Danza e una serie di lezioni interdisciplinari. Per le materie scientifiche ci saranno: Matematica, Fisica, Biologia e Biotecnologie, Scienze della terra, Chimica e uno speciale sui profili de "I giganti della Scienza". Una sezione sarà dedicata all'Educazione civica. (Com)