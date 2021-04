Infrastrutture: Giovannini, nelle prossime settimane nuova lista di opere da commissariare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come annunciato in Parlamento proporrò nelle prossime settimane una nuova lista di opere da commissariare, ma bisogna ricordare che il commissariamento è un atto straordinario". Lo dichiara in una nota il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "Per questo, abbiamo elaborato una serie di interventi normativi e procedurali volti a ridefinire le regole esistenti per la realizzazione delle infrastrutture, a partire da quelle previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Commissione che abbiamo istituito alcune settimane fa con il ministro Brunetta ha completato i suoi lavori e le numerose proposte formulate per rendere più veloci i percorsi di tutte le opere pubbliche sono ora al vaglio dei competenti uffici”.(Com)