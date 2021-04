Roma: Pelonzi-Baglio (Pd), situazione cimiteri indegna, subito Assemblea capitolina straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del Pd capitolino Giulio Pelonzi e Valeria Baglio in una nota dichiarano: "Duemila bare in attesa di cremazione sono l'ennesimo drammatico record della sindaca Raggi. Dietro gli errori e l'immobilismo di una giunta negligente ci sono però famiglie e affetti non rispettati". "Chi avrebbe potuto programmare i necessari adeguamenti, la cui necessità era già nota da tempo - spiegano - non lo ha fatto. Quello che sta accadendo in queste settimane era ampiamente prevedibile ma si è preferito soprassedere colpevolmente. All'allarme gettato dall'allora assessore Montanari si aggiungono gli effetti devastanti della pandemia in atto che ha fatto aumentare i decessi. Le scene drammatiche descritte dai cittadini e dai cronisti sono inaccettabili per un paese civile". (segue) (Com)