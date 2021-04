Roma: Pelonzi-Baglio (Pd), situazione cimiteri indegna, subito Assemblea capitolina straordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità di adeguamento degli impianti crematori e del pericolo di saturazione dei camposanti - proseguono gli esponenti del Pd - era già stata segnalata in una memoria del 2017 dall'ex assessore Montanari ma nei quattro anni successivi la giunta Raggi ha preferito ignorare il problema. La mala gestione dei cimiteri capitolini è un'offesa ai sentimenti dei romani e alla memoria dei loro defunti. Da mesi si susseguono le proteste delle ditte di pompe funebri e dei cittadini costretti ad una vergognosa transumanza delle salme per effettuare cremazioni con aggravio di spese". (segue) (Com)