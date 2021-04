Roma: Pelonzi-Baglio (Pd), situazione cimiteri indegna, subito Assemblea capitolina straordinaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oltre 4 anni la giunta è consapevole dell'esaurimento del cimitero Laurentino, delle inefficienze dell'impianto crematorio di Flaminio, dei problemi di Prima Porta con una domanda di cremazioni quintuplicata. La giunta Raggi non ha fatto niente in questi anni, né investimenti, né assunzioni, né adeguamento degli impianti. Abbiamo chiesto un consiglio straordinario, perché non si può immaginare il dolore di perdere una persona cara aggravato anche dall'assurdo di non potergli dare degna sepoltura. È una cosa che ha a che fare con la dignità umana", concludono. (Com)