Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), al 2025 completato percorso da leader in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del prossimo piano d’impresa, nel 2025, ritengo che avremo completato un percorso da leader in Europa: crescere nei ricavi, ridurre i costi e tenerli sotto controllo, fare sì che la qualità del credito del nostro Gruppo sia eccellente e ci porti ad una forte riduzione del costo del rischio. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in un’intervista rilasciata alla webtv interna del Gruppo all’indomani del completamento dell’integrazione di Ubi Banca. “Tutto questo consente di far crescere l’utile netto e quindi di poter posizionare la banca in una prospettiva di crescita, e il modello di business è fondamentale: wealth management, protection, private banking e asset management, assicurazione e banca dei territori rimangono punti strategici, accanto al corporate e investment banking che completa le soluzioni per rafforzare i risultati del Gruppo”, ha detto, spiegando che le banche estere dovranno sempre più essere leader nei paesi in cui operano, in particolare dove abbiamo delle quote di mercato significative. “Tutto ciò rappresenta la cornice nella quale l’aspetto della sostenibilità rimarrà un punto chiave del nostro Gruppo: inoltre, molti aspetti del fintech dovranno essere considerati nel disegno futuro della nostra banca, un aspetto sul quale dovremo investire molto così come nel digitale, altro fattore abilitante”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di investire nel capitale umano. (Rin)