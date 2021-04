Giustizia: Cartabia, dialogo per riforma processo penale, no slogan e bandiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con i protagonisti del mondo della giustizia è “indispensabile per perseguire l'ambizioso obiettivo di rendere il processo penale più giusto e di ragionevole durata”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel suo saluto al webinar organizzato dalle Camere penali. “Per me è importante il metodo dell’ascolto di tutti i protagonisti – ha spiegato -. Tutti dovranno avere la loro voce rappresentata. Su un punto posso dirmi finora d’accordo non ci saranno slogan. Mettere mano a una macchina tanto complessa e delicata come quella della riforme del processo penale richiede pacatezza, approfondimento, ragionamento, capacità di soppesare ogni proposta senza nascondersi dietro slogan e bandiere, richieste unilaterali". L'obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, ha sottolineato Cartabia, “non può essere raggiunto se non con le riforme del rito, accompagnate da altri interventi, soprattutto sul piano organizzativo. A tal proposito, tra le tante iniziative intraprese, al futuro capo dell'Ispettorato chiederò, tra l'altro di essere il veicolo di condivisione delle tante buone prassi già in atto in molti uffici giudiziari. Voi avvocati conoscete bene vizi e virtù dei nostri uffici giudiziari. Aiutiamoci a far emergere il meglio della nostra giustizia e a trovare delle soluzioni”.(Rin)