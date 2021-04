Cimiteri: Morassut (Pd), a Roma si è perso anche il diritto di morire dignitosamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo a Roma si è perso anche il diritto di morire dignitosamente". Così in una nota il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Roberto Morassut. "Già la scorsa estate sollevai il problema della crisi drammatica del servizio di tumulazione, di cremazione e di pianificazione dei nuovi spazi con l'ampliamento dei cimiteri. I sindacati da mesi denunciano le dure condizioni di lavoro degli operatori e la scarsa trasparenza del servizio, ma i problemi non sono mai stati affrontati nella loro drammatica gravità dall'amministrazione comunale. I defunti restano dei cittadini anche dopo il trapasso e fino alla dignitosa sepoltura sono portatori di un diritto e di una dignità. Amministrare una città vuol dire in primo luogo farsi carico di problemi difficili, complessi e faticosi come questo. Perdere un po' meno tempo coi sondaggi e mettere le mani anche nelle spine. Per risollevare questa città serve in primo luogo questa voglia e questa coscienza", conclude. (Com)