Giustizia: Cgil su ergastolo ostativo, da Consulta soluzione equilibrata, Parlamento intervenga

Una soluzione "equilibrata ed avanzata" che potrà consentire al legislatore di mantenere i capisaldi dell'attuale sistema normativo di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, responsabilizzando ulteriormente il ruolo della magistratura, e nel contempo garantire il riconoscimento universale dei fondamentali diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. E' in sintesi il giudizio del segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra in merito al comunicato della Consulta diffuso ieri, in cui si riconosce l'incompatibilità dell'istituto dell'ergastolo ostativo con gli articoli 3 (principio di eguaglianza) e 27 (funzione rieducativa della pena) della Costituzione e 3 della Cedu (divieto di tortura e di pena disumana o degradante), rinviando ogni determinazione al maggio 2022 e invitando il legislatore a modificare in questo lasso di tempo la normativa vigente. Per il dirigente sindacale "il fenomeno mafioso, una volta limitato a poche regioni del sud Italia e oramai di rilevanza globale, impone di certo uno sforzo straordinario nel suo contrasto e un'estrema attenzione nel giudicare condotte delittuose incompatibili con ogni forma di civile democrazia. Nel contempo - sottolinea in una nota - i pentiti che genuinamente collaborano con l'amministrazione della giustizia si sono dimostrati negli anni una risorsa straordinaria per impedire l'ulteriore diffondersi di queste consorterie criminali".