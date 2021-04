Giustizia: Cgil su ergastolo ostativo, da Consulta soluzione equilibrata, Parlamento intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tema come quello dell'ergastolo ostativo, ovverosia la possibilità per i condannati all'ergastolo per determinati gravi reati di mafia di poter fruire della liberazione condizionale solo dopo aver scontato almeno 26 anni di pena, se non più socialmente pericolosi, pone questioni di estrema delicatezza di equilibrio tra principi tutti irrinunciabili in un contesto democratico". A tal proposito, prosegue Massafra, "la Corte ci ricorda che il potere sanzionatorio dello Stato non può prescindere dal rispetto della dignità della persona umana, nella convinzione che solamente nei principi dello Stato di diritto possano trovarsi gli strumenti per contrastare anche i più efferati reati. Auspichiamo quindi - conclude il segretario confederale della Cgil - che il Parlamento, assumendo le preziose indicazioni che fornirà la Corte Costituzionale, possa individuare soluzioni che garantiscano la società civile dalle infiltrazioni mafiose, nel rispetto delle vittime dei reati, applicando un più alto principio di giustizia". (Com)