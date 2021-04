Grecia-Libano: ministro Esteri Dendias incontra omologo Wehbe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dendias ha espresso la piena solidarietà della Grecia agli sforzi del Libano per ricostruire il Paese e ha aggiunto: "Come in passato, ora siamo dalla parte dei cittadini e della società libanese. Siamo pronti a fornire il nostro sostegno in ogni modo possibile". Il ministro ha poi sottolineato che le aziende greche, che hanno una vasta esperienza in Medio Oriente, sono pronte collaborare per la ripresa del Libano, e ha rinnovato il sostegno del governo greco nel promuovere le relazioni del Paese medio orientale con l'Unione europea. "Al recente Consiglio europeo, il primo ministro (greco) ha sottolineato che il nuovo fondo per i rifugiati dalla Siria coprirà non solo i rifugiati in Turchia, ma anche in Libano", ha detto Dendias. (Gra)