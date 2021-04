Romania: ex ministro Salute, differenze tra numeri reali e quelli diffusi su morti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi sono differenze fondamentali tra i dati riportati e quelli effettivi per quanto riguarda i decessi per Covid-19 in Romania. Lo ha detto l'ex ministro della Salute, Vlad Voiculescu, in una conferenza stampa. Voiculescu ha dichiarato di aver avviato un'indagine al riguardo, che non ha portato a termine, e invita il primo ministro Florin Citu, che al momento ha anche la guida ad interim del dicastero della Salute, a "rivedere la metodologia" per quanto riguarda la segnalazione dei decessi negli ospedali Covid-19. "Chiederò al ministro ad interim, che ricopre anche la carica di primo ministro, di rivedere la metodologia elaborata sotto la guida del suo partito lo scorso anno per quanto riguarda la segnalazione dei decessi negli ospedali Covid-19. Non vorrei citare numeri, perché non siamo riusciti a documentarli, ma la nostra indagine mostra che ci sono differenze fondamentali tra i numeri riportati e quelli reali", ha dichiarato Voiculescu, di cui due giorni fa il premier Citu ha chiesto le dimissioni. Voiculescu ha precisato di aver concluso il suo mandato di 113 giorni, osservando che è stato un "periodo di scontro di mentalità". (Rob)