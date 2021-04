Recovery: Castaldo (M5s), servono visione sistemica e riforma della Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progresso a cui assistiamo in materia di digitalizzazione, intelligenza artificiale, algoritmi e machine learning determina per l’Italia funzioni e necessità impellenti, ancora più evidenti nel momento in cui alle risorse della programmazione ordinaria si somma il Next Generation Eu. Così il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, intervenuto oggi ad un webinar organizzato da Federazione Lavori Pubblici sulle sfide della pubblica amministrazione. “Ritengo sia necessario mettere in sinergia la componente ordinaria del quadro finanziario pluriennale con quella straordinaria, con una visione sistemica che eviti sovrapposizioni nella mobilitazione di risorse così ingenti”, ha spiegato, sottolineando la necessità di una riforma della pubblica amministrazione. “In mancanza di ciò non riusciremo ad utilizzare al meglio i fondi del Next Generation Eu: ugualmente importante sarà poi investire sulle persone e il capitale umano che dovrà rendere operativo il Piano”, ha concluso. (Ems)