Serbia-Kosovo: ministro Esteri serbo Selakovic, l'estremismo albanese si sta rafforzando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estremismo della componente albanese in Kosovo "si sta rafforzando". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, nel corso della seduta in formato online del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata ieri all'attività della missione Onu in Kosovo (Unmik). Secondo quanto dichiarato da Selakovic nel suo intervento, la situazione politica in Kosovo "è instabile e l'estremismo tra gli albanesi si fa sempre più forte". Il ministro ha anche richiamato l'attenzione sulle ultime ragioni "della preoccupazione dei serbi in Kosovo", segnalando in primo luogo la reazione di Pristina all'inserimento del monastero di Decani nella lista dei siti culturali a rischio da parte dell'organizzazione Europa Nostra. Nonostante ciò, ha detto Selakovic, la Serbia è determinata a trovare una soluzione di compromesso, che sia sostenibile per le generazioni future. "Una pace e una stabilità durature possono essere raggiunte solo se nessuno dei partecipanti al dialogo agisce con richieste massimaliste e insiste sulla completa umiliazione dell'altro", ha sottolineato il ministro. (segue) (Seb)