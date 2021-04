Kosovo-Serbia: Tanin (Unmik), nuovo governo Pristina ha forte mandato per affrontare dialogo con Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al dialogo tra Pristina e Belgrado, dopo i colloqui avuti nei giorni scorsi con Kurti ed il presidente serbo, Aleksandar Vucic, Tanin ha osservato che tutti gli attori politici sono consapevoli della centralità delle loro relazioni per il progresso lungo il cammino europeo. "I guadagni per la fiducia dei cittadini in questo processo sono tanto fragili quanto essenziali", ha affermato. "Con un governo dal forte mandato ora insediato a Pristina, dovremmo aspettarci di vedere argomenti difficili trattati con serietà e diligenza", ha evidenziato Tanin. Il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu ha ribadito il sostegno inequivocabile dell'Unmik al processo e il suo impegno per promuovere un ambiente favorevole al progresso lungo questo percorso. (segue) (Alt)