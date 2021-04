Ue: Eurostat, scambi merci area euro con resto mondo a febbraio a 17,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima stima per le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo a febbraio 2021 è stata di 178,6 miliardi di euro, in calo del 5,5 per cento su base annua (188,9 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 161 miliardi di euro, in calo del 2,7 per cento rispetto a febbraio 2020 (165,4 miliardi di euro). Di conseguenza, l'area euro ha registrato un avanzo di 17,7 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a febbraio 2021, rispetto ai +23,4 miliardi di euro a febbraio 2020. Il commercio intra-euro è salito a 164,8 miliardi di euro a febbraio 2021, in crescita dell'1,7 per cento rispetto a febbraio 2020. Lo ha comunicato Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Da gennaio a febbraio 2021, le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono scese a 346,2 miliardi di euro (in calo del 7,2 per cento rispetto a gennaio-febbraio 2020) e le importazioni sono scese a 317,5 miliardi di euro (in calo dell'8,7 per cento rispetto a con gennaio febbraio 2020). Di conseguenza l'area euro ha registrato un avanzo di 28,7 miliardi di euro, rispetto ai +25 miliardi di euro di gennaio-febbraio 2020. Il commercio intra-area euro è sceso a 319,2 miliardi di euro a gennaio-febbraio 2021, in calo del 2,7 per cento rispetto a gennaio-febbraio 2021. (segue) (Beb)