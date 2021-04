Germania: Covid, Merkel difende restrizioni federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha difeso le restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 efficaci su scala federale che, approvate dal suo governo, sono da oggi in discussione al Bundestag. Durante il suo intervento al parlamento federale, Merkel ha evidenziato che le limitazioni valide in tutta la Germania “non sono una nuova invenzione, in quanto già previste dalla legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni” già in vigore. Inoltre, ha aggiunto Merkel, queste norme sono state già applicate da diversi Laender “per mesi”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la cancelliera ha poi rimarcato che restrizioni analoghe a quelle approvate dal governo federale sono state attuate da altri Stati, come il Regno Unito e il Portogallo, “in alcuni casi in maniera molto più restrittiva” di quanto previsto in Germania. Il riferimento è in particolare al coprifuoco notturno, che nel Paese dovrebbe scattare dalle 21:00 alle 5:00. Per Merkel, “il punto è ridurre il movimento dei visitatori da un luogo all'altro la sera, per inciso anche utilizzando il trasporto pubblico locale”. (segue) (Geb)