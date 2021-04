Germania: Covid, Merkel difende restrizioni federali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la cancelliera, le limitazioni alla libertà di movimento “non sono una panacea, ma potrebbero sviluppare il loro effetto in combinazione con altre misure come le rigorose restrizioni sui contatti”. I vantaggi del coprifuoco “superano gli svantaggi”, ha sottolineato Merkel, secondo cui la situazione della pandemia in Germania “è grave, molto grave”. La cancelliera ha proseguito: “Non possiamo girarvi intorno, dobbiamo rallentare la terza ondata della pandemia e fermare il rapido aumento delle infezioni”. Come evidenziato da Merkel, “i medici di terapia intensiva inviano una richiesta di aiuto dopo l'altra: chi saremmo se ignorassimo queste chiamate di emergenza?”. La cancelliera ha, quindi, rimarcato: “Non possiamo lasciare soli medici e infermieri. Da soli non possono vincere la lotta contro il virus in questa terza ondata, anche con la migliore arte medica e lo sforzo più altruista”. Le restrizioni federali, ha concluso Merkel, sono lo strumento per prevenire il sovraccarico imminente del sistema sanitario tedesco, perché con il Covid-19 “non si può negoziare”, in quanto “comprende soltanto la lingua della determinazione”. (Geb)