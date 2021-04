Serbia: Covid, tornano in classe gli studenti delle scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti delle scuole superiori in Serbia torneranno a svolgere in classe le lezioni a partire dal 19 aprile. Lo ha stabilito oggi l'Unità di crisi del governo serbo contro il Covid-19. In una conferenza stampa successiva alla riunione, gli esperti hanno precisato che la didattica in presenza verrà estesa anche agli alunni delle ultime classi della scuola dell'obbligo. Gli alunni delle prime classi frequentano già in presenza le lezioni. L'epidemiologo Predrag Kon dell'Unità di crisi ha inoltre annunciato la decisione di parificare il prezzo del test molecolare per i serbi e per gli stranieri. Anche questi ultimi potranno pagare il test ad un prezzo di novemila dinari (circa 77 euro), come stabilito in precedenza per i cittadini serbi. La decisione, ha spiegato Kon, è stata presa come incentivo al turismo. È stato infine dato il via libera per i preparativi per l'annuale appuntamento della maratona di Belgrado, che quest'anno si terrà a giugno a meno che non peggiori la situazione epidemiologica. (Seb)