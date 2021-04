Covid: scende ancora incidenza nazionale, 182 casi ogni 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana fra il 5 e l’11 aprile si osserva ancora una diminuzione della incidenza che arriva a 182 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 185 per 100.000 abitanti della settimana precedente. È quanto emerso dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza, si osserva, resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. (Rin)