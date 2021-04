Polonia: la settimana prossima Duda incontrerà la segretaria generale dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, incontrerà la segretaria generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid, la prossima settimana. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Secondo quanto afferma Krzysztof Szczerski, rappresentante della cancelleria del capo dello Stato, l'incontro avverrà martedì a Varsavia. Con Schmid Duda intende discutere delle priorità della presidenza polacca nell'organizzazione, che la Polonia assumerà nel 2022. Un altro tema che i due affronteranno è la situazione di persecuzione vissuta dalla minoranza polacca in Bielorussia. Sempre la prossima settimana, giovedì e venerdì, Duda parteciperà al vertice dedicato al clima voluto dal presidente statunitense Joe Biden. L'evento si terrà a distanza. (Vap)