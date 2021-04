Antitrust: sanzione da 1 milione di euro a Poltronesofà per pubblicità ingannevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 1 milione di euro la società Poltronesofà in quanto nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata temporale, l'estensione delle promozioni e l'entità degli sconti promessi. In particolare, l'Antitrust - si legge in una nota - ha accertato la scorrettezza della promozione "Doppi saldi doppi risparmi - sconto 50 per cento + fino a 40 per cento su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi", diffusa nel periodo 4 gennaio - 9 febbraio 2020, per due aspetti. In primo luogo, è emerso che le condizioni effettive di vendita limitavano l'applicazione delle percentuali di sconto pubblicizzate soltanto ad alcuni divani in catalogo e con la composizione e il rivestimento esposto in negozio. In secondo luogo, la società ha diffuso messaggi in cui l'offerta "48 mesi senza interessi" è stata inizialmente promossa con scadenza al 9 febbraio 2020. In seguito Poltronesofà ne ha prima anticipato la scadenza al 19 gennaio 2020 e poi l'ha ripresentata con l'originaria scadenza del 9 febbraio. Si tratta di un comportamento che può far pensare al consumatore di doversi affrettare all'acquisto perché l'offerta sta per scadere, privandolo così del tempo necessario per prendere una decisione consapevole. (segue) (Com)