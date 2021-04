Antitrust: sanzione da 1 milione di euro a Poltronesofà per pubblicità ingannevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la promozione "Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500 Euro", diffusa nel periodo 14 maggio -15 giugno 2020, l'Autorità ha verificato che si trattava in realtà in uno sconto percentuale fisso (fino ad un importo massimo di 1.500 euro) già incluso nel prezzo di vendita riportato sul cartellino; lo sconto era garantito a tutti i consumatori interessati, a prescindere dalla valutazione di un eventuale divano usato. Infine, è stata accertata l'ingannevolezza della promozione "25 per cento di sconto + un altro 25 per cento su tutta la collezione", diffusa nel periodo 3-27 settembre 2020, in riferimento all'entità dello sconto promesso, all'effettiva applicabilità dello sconto a "tutta la collezione" e alla scadenza reclamizzata della promozione. Per quest'ultimo aspetto, in particolare, la ripetizione - nel periodo di validità della promozione - di affermazioni quali "cosa aspettate c'è tempo solo fino a domenica" e "cosa aspettate c'è tempo solo fino a domani", è apparsa idonea a convincere i consumatori che fosse necessario affrettarsi all'acquisto per la prossima scadenza della promozione. Secondo l'Antitrust questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d) e 22, comma 2, e 23, comma 1, lett. g), del Codice del Consumo. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di 1 milione di euro, Poltronesofà dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Resto del Carlino". (Com)