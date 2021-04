Russia: Covid, superata quota 8 milioni di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone vaccinate contro il coronavirus in Russia ha superato gli 8 milioni. Lo ha annunciato la vicepremier russa, Tatjana Golikova, in un incontro al ministero della Salute di Mosca. "La cifra è già stata mostrata qui, oltre 8 milioni di vaccinati. Ma la presentazione era in preparazione probabilmente molto prima dell'incontro, e ora il numero è molto più elevato", ha dichiarato, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". In precedenza l'ufficio del sindaco di Mosca ha riferito che nella sola capitale russa più di un milione di residenti sono già stati vaccinati contro il Covid-19, almeno con la prima dose. Di questi, almeno 820 mila hanno completato il processo per l'immunizzazione.(Rum)