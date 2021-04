Slovacchia: Agenzia del farmaco condanna la pressione da parte di Matovic in tema di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto slovacco per il controllo sui farmaci (Sukl) respinge la pressione "politica ed emotiva" del ministro delle Finanze, Igor Matovic. Lo ha fatto con una dichiarazione della sua portavoce, Magdalena Jurkemikova, ripresa dall'agenzia di stampa "Tasr". Il Sukl condanna la pressione dell'ex premier sull'organo, sulla sua direttrice Zuzana Batova e sulla sua famiglia e afferma di non poter modificare i suoi pareri professionali sui vaccini sulla base di sondaggi, pressioni politiche o minacce. Le parole del ministro delle Finanze "mettono in discussione il nostro lavoro come organo di controllo in ambito farmacologico e la nostra imparzialità" e oltretutto "fomentano attacchi ai rappresentanti del Sukl". La valutazione sul vaccino russo anti Covid Sputnik V è stata fatta sulla base delle informazioni fornite dal produttore e il parere del Sukl è stato richiesto dal ministero della Sanità. L'ex premier Matovic ha attaccato ieri in conferenza stampa Batova e l'istituto che dirige, accusandoli di ostilità e di pubblicare falsità politiche. La colpa del Sukl per Matovic è di aver messo in discussione la reputazione del vaccino russo quando questo ha superato 14 test su 14 di quelli compiuti dal Centro biomedico dell'Accademia slovacca delle scienze (Sav). (Vap)