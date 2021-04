Roma 2021: Zevi, primarie per riaprire dialogo con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "ha appena annunciato che proporrà le primarie di coalizione per il sindaco di Roma, il prossimo 20 giugno. Da un anno mi batto per questo obiettivo: usare questo strumento per riaprire il dialogo con i cittadini, confrontarsi con i problemi e promuovere la partecipazione e la trasparenza". Lo scrive, su Facebook, Tobia Zevi, candidato sindaco di Roma. "Come ho sempre ripetuto: devono essere le persone a scegliere il candidato/la candidata, la squadra e il programma di governo per il futuro di Roma (e delle altre città). Non possono, non potevano essere tre dirigenti maschi chiusi in una stanza a farlo", aggiunge. "Ora inizia la campagna elettorale. Due mesi in cui porterò il mio contributo di idee, proposte per la città, entusiasiasmo oltre alla squadra che mi accompagnerà in questo percorso. Sarà un contributo civico e popolare, nello spirito delle primarie che non devono essere una competizione di partito. Ci sarà da divertirsi. Corriamo per vincere", conclude. (Com)