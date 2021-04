Turchia-Grecia: scambio di accuse tra Dendias e Cavusoglu in conferenza stampa ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Grecia e Turchia, Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu, si sono scambiati accuse su una vasta gamma di tematiche e dossier durante la conferenza stampa avvenuta ieri pomeriggio ad Ankara, al termine del loro primo incontro dopo oltre un anno. La conferenza stampa si è aperta con le osservazioni concilianti di Cavusoglu in cui ha elogiato “il dialogo molto positivo” appena tenuto nella capitale turca. Cavusoglu ha affermato di ritenere che le controversie con la Grecia possano essere risolte attraverso un dialogo costruttivo e che nei rapporti tra i due Paesi dovrebbero evitare la logica del “fatto compiuto”. "È nel nostro interesse che le minoranze in entrambi i Paesi vivano in pace, avrà un impatto positivo sulle nostre relazioni", ha dichiarato il ministro turco. Nel suo intervento Dendias pur sottolineando la positività dell’incontro ha delineato una serie di questioni alla base delle tensioni tra Grecia e Turchia, dalla ricerca del gas naturale nei pressi delle acque territoriali greche al trattamento riservato alla minoranza greco-ortodossa fino all’annosa questione dei migranti. Dendias ha corretto nel suo intervento l’affermazione del ministro degli Esteri turco secondo cui esiste una minoranza turca nella Tracia occidentale. "C'è una minoranza musulmana in Grecia, è riconosciuta dal Trattato di Losanna, questa è l'opinione dello Stato greco", ha dichiarato Dendias. Il sito web del ministero degli Esteri della Turchia afferma che esiste solo una minoranza musulmana nell'articolo 2 del trattato di Losanna, parte VI, che afferma: "I musulmani stabiliti nella regione ad est della linea di confine stabilita nel 1918 dal Trattato di Bucarest saranno considerati abitanti musulmani della Tracia occidentale". Parlando di Cipro, Dendias ha dichiarato a Cavusoglu che "l'unica soluzione accettata dall'intera comunità internazionale è la federazione bi-zonale-bi-comunitaria di Cipro". (segue) (Tua)