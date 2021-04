Turchia-Grecia: scambio di accuse tra Dendias e Cavusoglu in conferenza stampa ad Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco si è espresso anche in merito alla riconversione in moschea della basilica di Santa Sofia che ha suscitato forti critiche da parte della comunità greco-ortodossa turca e tra la comunità internazionale: “Riteniamo che una tale inversione di tendenza sia nell'interesse della Turchia in generale. La Grecia e la Turchia sono destinate dalla geografia a convivere”. Dendias ha anche invitato formalmente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Atene per incontrare il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Rispondendo alle dichiarazioni di Cavusoglu che aveva definito nel suo intervento la Grecia “un Paese aggressivo”, Dendias ha sottolineato che "la Turchia ha effettuato 400 sorvoli sul territorio greco". "Mevlüt, non esiste alcuna disposizione che consenta voli sul territorio greco. Se la Turchia vuole entrare nell'Ue, deve accettare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", ha dichiarato. Affrontando le recenti dichiarazioni della Turchia di voler entrare a far parte dell'Unione europea, Dendias ha affermato che "la Grecia è pronta per iniziare lentamente un'agenda positiva con la Turchia". "Questo non significa abbandonare il diritto internazionale e le norme europee", ha continuato il ministro greco aggiungendo che "l'Ue non è una terza parte ma è la nostra famiglia". "La posizione della Grecia è chiara e questa non è la prima volta che la senti", ha dichiarato Dendias a Cavusoglu durante un momento particolarmente acceso della conferenza stampa di 35 minuti. (segue) (Tua)