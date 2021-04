Turchia-Grecia: scambio di accuse tra Dendias e Cavusoglu in conferenza stampa ad Ankara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se accusi pesantemente il mio Paese e la gente davanti alla stampa, devo essere in grado di rispondere", ha risposto Cavusoglu. "Se vuoi continuare le nostre tensioni, possiamo", ha aggiunto. Dendias ha anche espresso sostegno all'offerta della Turchia di aderire all'Unione europea, ma ha affermato che qualsiasi violazione della sovranità della Grecia sarà sanzionata. Cavusoglu ha definito “inaccettabili” le parole di Dendias, con il ministro degli Esteri greco che ha reagito con sorpresa sottolineando che l’impossibilità di ignorare in conferenza stampa quanto avvenuto in questi mesi nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale. La visita di Dendias ad Ankara è la prima di un ministro greco di alto profilo in più di due anni. Le tensioni erano esplose lo scorso anno quando le navi da ricerca turche avevano avviato attività di esplorazione delle riserve di petrolio e gas nelle acque rivendicate dalla Grecia e dal suo stretto alleato Cipro. Altre questioni includono rivendicazioni concorrenti sulle rispettive piattaforme continentali, diritti marittimi, spazio aereo nel Mediterraneo, energia, la questione di Cipro e lo stato di alcune isole del Mar Egeo. La Turchia ha anche accusato la guardia costiera greca di mettere a rischio vite umane bloccando i migranti che cercano di raggiungere le isole greche nelle acque turche, mente dal canto suo la Grecia ha affermato che la Turchia sta facilitando tali attraversamenti in violazione dell’accordo sui rifugiati sottoscritto nel 2016 tra Ankara e l'Unione europea. (Tua)