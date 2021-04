Roma 2021: Zingaretti, no campagna elettorale, provvedimenti pianificati da Regione prima del voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative come la nuova area verde del complesso Ater a Prima Porta a Roma non sono campagna elettorale, ma "sono provvedimenti pensati, finanziati e pianificati 4 anni fa, prima del voto o dopo il voto" . Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo a chi gli chiedeva se stesse facendo campagna elettore per le elezioni comunali di Roma. "Quello che stiamo facendo è una cosa importante. Piuttosto ha un grande valore il fatto che nella storia la regione Lazio per la prima volta ha lo stesso presidente per due mandati - ha aggiunto il governatore -. Stiamo raccogliendo i frutti figli di un lavoro e di scelte strategiche che si sono consolidate. Tutto nasce in tempi non sospetti", ha concluso. (Rer)