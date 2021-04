Lavoro: Brunetta su rinnovo contratti Pa, nelle prossime ore atto indirizzo Mef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo è in piena attività e per quanto ci riguarda stiamo dando vita al percorso di rinnovo dei contratti, con l’atto di indirizzo che ci ritorna dal Mef nelle prossime ore”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un video messaggio nel corso dell’evento “Italia 2021 – Le sfide della pubblica amministrazione”. “Comincerà la fase finale della stagione del rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici”, ha aggiunto.(Rin)