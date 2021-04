Difesa: Forza Italia incontra i player del comparto industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia ha incontrato i grandi player del comparto industriale della Difesa: Giuseppe Bono (Ad Fincantieri), Luciano Carta (Presidente Leonardo), Carlo Festucci (Segretario generale della Federazione aziende italiane, Aerospazio, Difesa e Sicurezza), Claudio Catalano (Ad Iveco Defence), Luigi Piantadosi (Director Europe & Nato Lockheed Martin International). "Un costruttivo spazio di confronto e ascolto delle esigenze di un settore strategico per l'economia nazionale, con i suoi 14 miliardi di fatturato", si legge in una nota di FI. All'iniziativa promossa dalla deputata Maria Tripodi, capogruppo azzurro in commissione Difesa a Montecitorio, sono intervenuti il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il vicepresidente vicario dei deputati Valentino Valentini e il sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulè, che ha concluso i lavori sottolineando come: "Le aziende video-collegate rappresentano un'eccellenza nel campo della Difesa e sostengono il sistema-Paese con investimenti, know how, capacità, tecnologie. Un'eccellenza che il mondo ci invidia e che dobbiamo sostenere trasmettendo il senso di un Paese che accompagna le proprie industrie volano di crescita economica". "Ricordiamo che il ritorno in termini di investimenti fatti dalle aziende della Difesa sull'economia ha un moltiplicatore di 2,6 punti, ossia il 71 per cento in più rispetto agli settori industriali del Paese", ha evidenziato Mulè. (Com)