Nigeria: presidente Buhari tornato ad Abuja dopo soggiorno a Londra per cure mediche

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, è tornato da Londra dove si era recato lo scorso 30 marzo per sottoporsi a controlli medici. Lo ha annunciato il governo di Abuja su Twitter. Il viaggio di Buhari, che già passato si era più volte recato a Londra per sottoporsi a non meglio specificati controlli medici "di routine", ha sollevato forti polemiche tra i suoi oppositori che più volte lo hanno invitato a fare chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il presidente, che ha 78 anni, ha trascorso più di tre mesi all'estero nel 2017. Un anno dopo è tornato a Londra e vi ha trascorso quattro giorni. Dalle elezioni presidenziali del 2019 le apparizioni pubbliche di Buhari non sono state molto frequenti, il che ha alimentato ulteriori sospetti circa il suo precario stato di salute. (Res)