Roma 2021: presidente Municipio III, bene primarie centrosinistra, occasione rinascita per città

- Le primarie del centrosinistra "si faranno e i tavoli di discussione, già aperti, proseguiranno i propri lavori. È un'ottima notizia. Confermo la mia disponibilità a partecipare a questo importante evento di rilancio cittadino". Così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio e candidato alle elezioni per le primarie del centrosinistra, in una nota. "Le primarie - spiega Caudo - dovranno essere una festa di popolo e possono coincidere con la rinascita della città e del nostro paese, la riapertura di tutte le attività economiche senza allentare, però, l'attenzione alla sicurezza e al contenimento della diffusione del virus. Confrontiamoci sui temi e sulle soluzioni, anche radicali, di cui Roma ha bisogno. Il futuro dipende dalla nostra capacità di mettere a sistema risorse che Roma già possiede". (segue) (Com)