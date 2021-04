Usa: sparatoria a Indianapolis, morte otto persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto persone sono morte sul posto a causa della sparatoria a Indianapolis, negli Stati Uniti, nei pressi dell’edificio della FedEx. È quanto riferito dalla polizia locale secondo cui sul posto sono presenti diversi feriti. "Dopo l'ispezione preliminare della zona all'interno e nei pressi dell'edificio, abbiamo trovato otto persone con ferite da arma da fuoco, sono state trovate morte sul posto”, ha detto il portavoce della polizia locale Genae Cook, secondo cui "molte dei feriti sono stati trasferiti in ospedale" e almeno una è in condizioni critiche. Non ci sono agenti feriti nel corso della sparatoria mentre è stato certificato che l’aggressore si è suicidato. (Nys)