Covid: Bourla (Pfizer), in Europa ritorno alla vita normale in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa si ritornerà a una vita normale il prossimo autunno. Lo ha detto in un'intervista rilasciata ad alcuni quotidiani europei, tra cui il francese "Les Echos", il presidente di Pfizer, Albert Bourla. Secondo il dirigente l'esempio di Israele "dimostra al mondo che c'è speranza". In merito alle tempistiche sul richiamo del vaccino, Bourla afferma che a sei mesi "la protezione è sempre molto, molto alta" ma non come nei primi due durante i quale in cui arriva "al 95 per cento". L'effetto dell'immunizzazione "in seguito diminuisce, ma resta superiore all'80 per cento". "Sembra che ci sarà bisogno di un richiamo (un booster), ma non possiamo parlarne precisamente prima di conoscere questi dati e per il momento abbiamo i dati solo al termine dei sei primi mesi", afferma il presidente di Pfizer. "Sono felice di confermare che siamo in trattative con la Commissione europea e molti altri Paesi nel mondo per contratti pluriennali per fornire dei vaccini nel 2022 e 2023. Vogliamo essere dei partner di lungo termine per le autorità sanitarie ovunque nel mondo per lottare contro la pandemia", ha aggiunto il presidente di Pfizer. (Frp)